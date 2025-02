Amica.it - Noemi ci racconta il suo Sanremo 2025: «Io, tra Tony Effe e la Gialappa’s»

ha una carica pazzesca per. Nella sua ottava volta al Festival, sarà in gara con Se ti innamori muori: «Il titolo della mia canzone mi piace tantissimo, è coraggioso, mi sembra un film di Tarantino, attira l’attenzione. Ed è stata scritta da un trio da brividi». Già: Blanco, Mahmood e Michelangelo. «Con Alessandro (Mahmood) c’è un rapporto di amicizia, nel testo ritrovo tracce di nostre chiacchierate e riflessioni. Il significato del brano? Va accettato il rischio, bellissimo, dell’amore. In alcune dinamiche le strategie lasciano il tempo che trovano, ci vuole coraggio a dare tutto, ad abbandonarsi, è quella fragilità che dà la possibilità di affidare il cuore a qualcuno, di scommettere tutto su un’altra persona e vivere fino in fondo»Nel brano si parla anche dell’avere figli, «che è un altro modo di aver paura di morire», prosegue la cantautrice 43enne, sposata dal 2018 con il musicista Gabriele Greco.