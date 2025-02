Zon.it - Nocera Inferiore, abusi a una barista in ascensore: condannato a due anni con pena sospesa

Leggi su Zon.it

Un uomo di Pagani è statoa duedi reclusione, con, per violenza sessuale ai ddi una giovane. La sentenza, emessa nei giorni scorsi al termine dell’udienza preliminare, arriva dopo un’indagine approfondita condotta dalla polizia di.I fattiL’episodio risale a qualche mese fa, quando l’uomo incontrò casualmente la ragazza nell’androne di un condominio a, dove lei si trovava per motivi lavorativi. Dopo averla seguita nell’, l’aggressore la palpeggiò, costringendola infine a fuggire al piano dove doveva effettuare una consegna.L’uomo, che al momento dei fatti era in compagnia del figlio, lo fece salire per le scale per rimanere solo con la giovane. Grazie alla denuncia della vittima e all’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, l’imputato fu identificato e arrestato.