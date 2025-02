Linkiesta.it - No Buy Challenge: rivoluzione anti-consumista o ennesimo trend virale?

Di primo impatto può sembrare una lista di buoni propositi, ma a giudicare dai contenuti che scorrono sul social verticale, appare più come un insieme di regole: poche e variabili da persona a persona, ma che di fatto si traducono in un vero e proprio shopping ban a tutti quei beni e servizi non essenziali.E inevitabilmente, la mannaia cade sui due pilastri del consumismo superfluo: moda e cosmetici. O meglio, fast fashion e fast beauty. Ed è qui che emergono i primi interrogativi. È davvero possibile sottrarsi alla logica dell’acquisto o è solo l’ennesima tendenza destinata a dissolversi nel flusso infinito dell’algoritmo, inghiottita dall’incessante ciclo di nuovi? Non solo: ha senso che un movimento-consumo nasca proprio su TikTok, piattaforma che più di tutte incentiva lo shopping, epicentro di tutto ciò che è veloce e pensato per offrire una gratificazione immediata? View this post on InstagramA post shared by Elysia Berman (@elysiaberman)Per comprendere meglio il fenomeno, è utile ripassare le basi.