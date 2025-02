Lanazione.it - "No alla statua del Che". Scatta la petizione

Non si placano le polemiche sul monumento a Che Guevara inaugurato al Baluardo. Un tema che con il passare dei giorni ha avviato un dibattito sempre più infuocato tra maggioranza e opposizione, andato anche oltre i confini della cronaca locale e riportato da alcuni media nazionali, come ad esempio su Rete 4. Polemiche che hanno diviso la città e sono sfociate in una raccolta di firme per la rimozione. Dopo il parere contrario di Fratelli d’Italia, a cui si è poi aggiunta la posizione netta della Lega, con tanto di annuncio di una mozione in consiglio comunale per chiedere l’immediata rimozione del monumento, adesso la storia si arricchisce di un nuovo capitolo. Un’ulteriore voce di dissenso arriva dseguita pagina Facebook ‘Città di Carrara’ che ha avviato una raccolta firme per la rimozione.