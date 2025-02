Lanazione.it - No al parco fotovoltaico: "Progetto incompatibile con il nostro territorio"

di Enrico Mattia Del PuntaSAN GIULIANO TERME (Pisa)"Gli uliveti sono verdi come il mare, e ondeggiano nel vento; le macchie di mortella sono in boccio e il terreno ai nostri piedi è cosparso di fiori profumati". Con questi versi il poeta inglese Percy Bysshe Shelley, descriveva il Monte Pisano tra il 1820 e il 1822, uno scenario che ora potrebbe essere messo a rischio con l’avvicinarsi minaccioso di undi un impiantoda circa 12 ettari (128 mila metri quadri) lungo la via del Brennero, a valle dei monti e nel comune di San Giuliano Terme, alle porte di Pisa. Un intervento che potrebbe compromettere la "cartolina" di unattraversato per secoli da viandanti e poeti, custode di storia e natura. A denunciarlo è il sindaco di San Giuliano, Matteo Cecchelli, che si opposto alpromosso dall’azienda cinese Trina Solar, colosso da oltre 11 miliardi di fatturato annuo, con succursali negli Stati Uniti, Europa e Asia.