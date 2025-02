Quotidiano.net - No al leader di ultradestra: "Non è un ospite gradito". L’hotel: noi siamo liberali

di Viviana Ponchia "una struttura liberale e Alexander Gauland non è più compatibile con noi". La struttura liberale è l’albergo Elephant di Bressanone, un quattro stelle con 500 anni di storia "ricco di tradizione che coniuga l’eleganza di un grand hotel con il calore di una raffinata ospitalità". Gauland, co-fondatore di Alternative für Deutschland (Afd), partito estremista sempre più estremo, è colui che ha riabilitato i nazisti esaltandone le doti strategiche, le capacità militari e la statura individuale. Con gentile fermezza a ottobre la titolare dell’Elephant, Elisabeth Heiss, ha messo in chiaro che il politico in bilico sulla storia non è più: "Ci sono molti alberghi belli in Alto Adige. Non l’abbiamo cacciato. Ho cercato il dialogo e gli ho semplicemente suggerito di non venire più, per motivi personali ma anche di fondo".