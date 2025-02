Game-experience.it - Nintendo Switch riceverà nuovi giochi anche dopo il lancio di Switch 2? Ha risposto Nintendo

Leggi su Game-experience.it

ha confermato che il supporto per l’attualenon terminerà automaticamente con l’arrivo del suo successore,2.Ebbene sì, durante la recente riunione finanziaria, la compagnia ha chiarito che continuerà a pubblicareed aggiornamenti per la console fintanto che ci sarà richiesta da parte del pubblico. Questa strategia rispecchia quanto avvenuto con le precedenti generazioni, come Wii e 3DS, che hanno ricevuto supporto per diversi annil’uscita delle loro controparti più recenti.Insider Gaming ricorda infatti che con oltre 150 milioni di unità vendute,è una delle console più popolari di sempre, avvicinandosi ai numeri record di PlayStation 2. Tuttavia,ha riportato un calo nelle vendite più rapido del previsto, con una flessione del 30% rispetto al trimestre precedente.