Game-experience.it - Nintendo Switch, le vendite sono rallentate negli ultimi mesi, Nintendo aggiorna le vendite dei priori giochi

ha pubblicato il suo ultimo rapporto finanziario,ndo i dati di vendita die dei suoidi punta. La celeberrima console ibrida ha quindi venduto complessivamente 150,86 milioni di unità, nonostante lerecenti abbiano subito un rallentamento.Come riportato dalla Casa di Kyoto, nel periodo preso in esame,ha venduto 9,54 milioni di unità, con la versione OLED che ha rappresentato la maggior parte delle(5,07 milioni), seguita dal modello standard (2,74 milioni) e daLite (1,73 milioni).A fronte di questi dati,ha ridotto le previsioni di vendita per l’anno fiscale in corso: da 12,5 milioni di unità a 11 milioni per l’hardware e da 160 milioni a 150 milioni per il software. Questo calo è attribuito alla longevità della console, ormai all’ottavo anno di vita, e alla crescente attesa per2, che dovrebbe essere rilasciata nel prossimo anno fiscale.