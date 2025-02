Ilfoglio.it - Nicolò Zaniolo è tornato a casa

"Tornare mi ha fatto un bellissimo effetto. Appena c'è stata la possibilità di venire qua ho detto di sì. So che qui si può fare bene e che si sta benissimo. Sono contento di rivedere i miei amici e miei ex compagni. Non vedo l'ora di iniziare, ho tantissima voglia." Queste le parole di, appena ufficializzato come nuovo acquisto della Fiorentina, in un ritorno che sembra pronto per diventare una storia da raccontare, quella della rivincita, di un cerchio che si chiude, ma anche di rimpianti e occasioni mancate. Troppo facile? Probabilmente nelle sue prime dichiarazioni da giocatore viola c’è anche quel pathos degli antichi greci, ovvero inteso come sofferenza, che provoca sia emozione che commozione. Firenze, andata e ritorno Il calcio, si sa, è spesso una questione di scelte.