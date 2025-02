Juventusnews24.com - Nicolini fa i nomi: «Quello è stato un acquisto azzeccato, gran colpo della Juve. Lui è una scommessa»

di RedazionentusNews24sul mercato: il commento in esclusiva antusnews24 sui colpi in entrata nel mese di gennaioL’ex vice allenatore e dirigente dello Shakhtar Donetsk Carlo, in esclusiva antusnews24, ha parlato anche del mercato. Il commento sui colpi dei bianconeri.MERCATO – «Kolo Muani è un, serviva qualcuno in quella posizione visto che non stavano arrivando i gol. È un. Sugli altri mi stupisce la tempistica, ci hanno messo un mese per prendere dei centrali. Io capisco che non sia semplice fare mercato, ma Bremer si è fatto male a ottobre, all’apertura del mercato un centrale doveva essere già a disposizione del mister, mentre invece arrivano solo ora. Visto cosa è successo quest’anno con i nuovi acquisti speriamo non ci mettano tanto tempo ad integrarsi.