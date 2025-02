Juventusnews24.com - Nicolini difende Thiago Motta: «Le somme si tirano alla fine, per ora il bilancio è positivo. Vi dico perché»

di Redazione JuventusNews24su: le dichiarazioni in esclusiva a Juventusnews24 sui primi mesi in bianconero del nuovo allenatoreL’ex vice allenatore e dirigente dello Shakhtar Donetsk Carlo, in esclusiva a Juventusnews24, ha parlato così di. Il commento sul tecnico dei bianconeri.– «Per me comunque sia sile, ma per ora è unla Juve ha intrapreso una rivoluzione e ci vuole tempo. Forse ci sta mettendo un po’ troppo a far rendere chi è arrivato durante il mercato estivo e i troppi infortuni iniziali sono dovuti in parte anche a qualcosa che non ha funzionato nello staff. Ma il tipo di gioco, la consapevolezza e la nuova strada intrapresa al momento sono note positive per il futuro.