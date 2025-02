Oasport.it - Nicol Delago veloce in prova: suo il posto da titolare in discesa? Pirovano e Curtoni rischiano, Bassino defilata

Si è alzata ufficialmente il sipario sui Mondiali di sci alpino a Saalbach con la primadellafemminile. In casa Italia sono arrivate subito ottime indicazioni da Federica Brignone e Sofia Goggia, rispettivamente terza e quinta al traguardo, ma anche da un’ottima, che ha concluso settima e si candida per undaper la gara di sabato.L’Italia avrà quattro posti per lairidata, due dei quali sono già ampiamente decisi e occupati proprio da Brignone e Goggia. Il terzo sembrava essere certo per Laura, visti anche i risultati di Coppa del Mondo, con la trentina che ha centrato due Top-5 prima a Crans Montana (quinta) e poi a St.Anton (quarta).si è rialzata quest’oggi nel tratto finale, concludendo in ventiseiesima posizione, segnale anche di come forse lei stessa non sia inserita nella lotta per ilin squadra.