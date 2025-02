Amica.it - New York Fashion Week, si parte: il calendario e gli eventi da non perdere

Leggi su Amica.it

Si apre ufficialmente oggi la New, la prima della lunga kermesse dedicata alle collezioni Donna per l’Autunno/Inverno 2025-26. La Settimana della moda newese quest’anno è particolarmente interessante per vari motivi. Uno è il ritorno di Calvin Klein in passerella sotto la guida della stilista italiana Veronica Leoni, primo tra i tanti debutti di questomonth. Ma soprattutto, è la primadell’era Trump e potremo farci un’idea di come gli stilisti decideranno di reagire all’insediamento del presidente: vedremo dichiarazioni politiche in passerella? Prese di posizione in punta di forbici?Marc Jacobs anticipa la NewUn piccolo assaggio ce lo ha dato Marc Jacobs, che ha anticipato l’inizio ufficiale dei lavori con una sfilata fuorialla NewPublic Library, famosa biblioteca della città.