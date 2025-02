Ilfattoquotidiano.it - “Netflix cancella Karla Sofia Gascon dalle campagne promozionali negli Usa di Emilia Perez”

Dalla celebrazione per la nomination all’Oscar come migliore attrice allazione, secondo Hollywood Reporter, da parte diUsa di. Sta costando caro a, prima attrice trans candidata alla statuetta dell’Academy, la polemica su una serie di controversi tweet contro cinesi, musulmani e anche George Floyd. L’attrice spagnola, protagonista del musical di Jacques Audiard pluricandidato agli Oscar, ha chiesto scusa ma le polemiche evidentemente non sono gradite dalla piattaforma che da anni insegue un premio come miglior film. L’opera del regista francese è imperniata sul personaggio della narcotrafficante trans interpretato dall’attrice che dopo la nomination ha denunciato di aver ricevuto minacce.L’interprete, sarebbe dovuta arrivare a Los Angeles questa settimana per una serie di eventi al fianco di Audiard e delle sue co-star Zoe Saldana e Selena Gomez, ma il viaggio è statoto, scrive la testata Usa La polemica rischia di sabotare le chance del film che ha ricevuto ben 13 nomination.