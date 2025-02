Thesocialpost.it - Netanyahu e Trump faccia a faccia: «Gaza non sarà abitabile per 10 o 15 anni»

Due funzionari dell’amministrazionehanno anticipato che il presidente americano discuterà nelle prossime ore conla fase due del cessate il fuoco. I due, secondo quanto riportato, sarebbero concordi sulla strategia da adottare: innanzitutto liberare tutti gli ostaggi ancora in mano a Hamas e assicurarsi che «Hamas non possa continuare a governare e perda il potere» a, ma il colloquio verterà anche sul lungo periodo: la normalizzazione dei rapporti tra Arabia saudita e Israele.«La normalizzazione è uno degli obiettivi principali in Medio Oriente per il presidentee per questa amministrazione», hanno spiegato i portavoce ai giornalisti. «Ovviamente speriamo che l’espansione degli Accordi di Abramo continuerà e fiorirà in questa amministrazione. Vediamo un’opportunità in tutta la regione di e in tutto il mondo per portare altri Paesi negli Accordi di Abramo.