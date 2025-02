Ilgiorno.it - Nessuna onorificenza: "Non la sprechiamo". Pranzo gratis ai pensionati

Leggi su Ilgiorno.it

Senza benemerenze né borse di studio "per mancanza di requisiti", ma la comunità di Corno Giovine ha comunque celebrato il suo patrono San Biagio con una giornata "attenta" ad anziani e giovani. Lo assicura il sindaco Gianpiero Tansini che, alle 18 di ieri, con le autorità, ha presenziato alla cerimonia solenne in chiesa parrocchiale e al rito della benedizione delle gole. Ha celebrato il vescovo di Lodi monsignor Maurizio Malvestiti, accolto dal parroco don Daniele Cabisto e al termine, il Comune ha garantito un rinfresco sul sagrato della chiesa, con il tradizionale panettone di San Biagio. "C’è una forte collaborazione tra Comune e Parrocchia – ha ricordato Tansini –. Soprattutto per le attività giovanili, a partire dalla presenza di un asilo parrocchiale, sostenuto dall’ente locale, fino al doposcuola per ragazzi, da qualche anno.