Iltempo.it - Nessun palestinese a Gaza per 10-15 anni: il piano di Trump per la Striscia

Donaldpensa che sia «impraticabile» renderedi nuovo abitabile per almeno i prossimi 10-15. A svelarlo è stato un alto funzionario dell'amministrazione statunitense, parlando con i giornalisti in vista dell'incontro tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu, secondo quanto riporta il sito del Washington Post. «Il presidenteguarda ladie vede un sito di demolizione», ha aggiunto la fonte della Casa Bianca, riferendosi in questo modo alle distruzioni provocate dai bombardamenti israeliani in cui sono morti oltre 61mila palestinesi. «Crede che sia inumano costringere le persone a vivere lì», ha poi aggiunto, parlando in questi termini del 90% per cento della popolazione diche dall'inizio della guerra, dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, sono stati costretti a lasciare le loro case, e spostarsi in alcuni casi anche 10 volte, secondo i dati dell'Onu.