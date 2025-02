Sololaroma.it - Nelsson si presenta: “Alla Roma per vincere, Ranieri una leggenda”

Una 24 ore concitatissima per la, fra i tre colpi di mercato messi a segno nelle ultime ore all’indiscrezione Ancelotti per la panchina del futuro. Ai canali del club siVictor, il primo del trittico giunto nella capitale nella giornata di ieri, che dal Galatasaray arriva per rinforzare il pacchetto arretrato di: “Grazie a tutti, è una bellissima sensazione essere qui. Gli ultimi 3-4 giorni sono stati un po’ stressanti, ma ora sono qui e non vedo l’ora di iniziare”.Il centrale classe ’98 ritrova Angelino, suo compagno di squadra proprio nel club turco: “È un amico, è sempre bello ritrovare qualcuno che conosci bene quando arrivi in un nuovo club. Lo vedrò presto insieme agli altri nuovi compagni di squadra. Le mie aspettative d? In un grande club come questo gli obiettivi sono chiari:più partite possibile e competere per qualche trofeo.