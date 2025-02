Sololaroma.it - Nelsson alla Roma, sostanza in difesa: una nuova alternativa per Ranieri

Il calciomercato si è chiuso e l’ultima giornata di trattative ha regalato nuovi tasselli a Claudio. Il mancato arrivo del vice Dovbyk, uno dei grandi obiettivi per questa finestra invernale, ha fatto storcere il naso a qualche tifoso, con Shomurodov che è restato nella Capitale e dovrà cercare di dare il proprio contributo per aiutare la squadra. Oltre a Gollini e Rensch, prima del gong sono sbarcati a Trigoria sia Salah-Eddine, che rinforzerà le corsie laterali, sia Gourna-Douath, che infoltirà invece il centrocampo giallorosso.La partenza di Hermoso verso il Bayer Leverkusen ha poi costretto la società a dover cercare un nuovo difensore, con la scelta che è ricaduta su Victordopo che è saltata la trattativa per Goglichidze, che era in pole per sostituire l’ex Atletico Madrid.