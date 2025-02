Gqitalia.it - Nella nuova community di Stone Island c'è anche Spike Lee

Dopo quella con Liam Gallagher che ha fatto impazzire i fans degli Oasis e non solo,torna con nuovo capitolo della campagna,as a form of research, presentando la collezione primavera/estate 2025. I protagonisti coinvolti in questo nuovo progetto sono,in questo caso, un cast eterogeneo di personaggi più disparati tra loro uniti dallo spirito del brand che fin dagli esordi della sua fondazione ha fatto della tecnologia dei tessuti e della sperimentazione il proprio mantra. C’è allora il registaLee, affiancato dalla musicista John Glacier, l’artista hip hop Giggs, l’imprenditore ed ex calciatore Hidetoshi Nakata. A cui seguiranno i ritratti di Avi Gold, del cestista Jalen Green, dell’attore Ethan Ruan, del wide receiver dei New York Jets Garrett Wilson, del musicista Gene Gallagher e della chef Ruth Rogers.