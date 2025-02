Nel cervello umano c’è un cucchiaino di microplastiche | per il 995% è tessuto celebrale il resto è plastica Non sappiamo le conseguenze di ciò | l’allarme nel nuovo studio

Ilfattoquotidiano.it - “Nel cervello umano c’è un cucchiaino di microplastiche: per il 99,5% è tessuto celebrale, il resto è plastica. Non sappiamo le conseguenze di ciò”: l’allarme nel nuovo studio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il nostrosi sta progressivamente riempiendo di, letteralmente. Unodell’Università del New Mexico, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, ha scoperto una tendenza all’aumento della presenza di micro e nanoplastiche nelcerebrale ricavato da decine di autopsie effettuate tra il 1997 e il 2024. Gli stessi ricercatori, come già successo in lavori precedenti, hanno anche trovato queste minuscole particelle in campioni di fegato e reni. Mentre ci sono chiare evidenze di tracce dinel sangue, nello sperma, nel latte materno, nelle placente e nel midollo osseo. In sostanza, il corpoè a tutti gli effetti contaminato dacon effetti sulla salute in gran parte sconosciuti. Alcune ricerche hanno dimostrato un legame con un rischio aumentato di ictus e infarto.