Cinemaserietv.it - Neil Gaiman, le accuse di stupro della ex babysitter finiscono in tribunale: “Violenze continue”

, celebre autore di “The Sandman” e “American Gods”, è stato formalmente citato in giudizio per, sfruttamentoprostituzione e altri reati. La causa, depositata lunedì in unfederale del Wisconsin, vede come querelante Scarlett Pavlovich, exdel figlio disua ormai ex moglie Amanda Palmer, nonché una delle otto donne protagoniste dell’inchiesta che poco più di un mese fa, ha aperto il vaso di Pandora sul celebrato autore.La denuncia, che si estende per 28 pagine, sostiene cheabbia abusato sessualmente di Pavlovich per mesi, con la complicità di Palmer.Secondo l’accusa, Palmer avrebbe saputo del passato die del suo comportamento predatorio, ma non avrebbe avvertito Pavlovich del pericolo. Anzi, l’avrebbe portata a lavorare per lui, ben consapevolesua vulnerabilità economica e mentale.