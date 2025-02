Neil Gaiman e la moglie citati in giudizio per stupro e tratta di esseri umani

Leggi su Cinefilos.it

e lainperdiLunedì l’autoreè stato accusato di aver ripetutamente violentato la sua ex babysitter, accusa che ripete le accuse sollevate per la prima volta in un podcast di Tortoise Media l’anno scorso.Scarlett Pavlovich ha anche citato inladi, Amanda Palmer, sostenendo che era a conoscenza della sua storia di molestie sessuali quando ha assunto Pavlovich per lavorare per loro. Lo studio accusa siache Palmer didie Palmer avrebbero approfittato di Pavlovich, sapendo che era indigente e soffriva di problemi di salute mentale. Quando andò a lavorare per loro come tata, la coppia viveva in case separate a Waiheke Island, vicino ad Auckland, in Nuova Zelanda.