Iodonna.it - «Negli ultimi mesi, mi sono sentita più viva che mai. Non do più per scontata la mia vita, e la mia gratitudine ha raggiunto il livello più alto. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione»

Il 4 febbraio è il World Cancer Day, la Giornata Mondiale contro il Cancro. Una giornata qualunque per Bianca Balti, fino all’8 settembre scorso, quando ha ricevuto la diagnosi di un tumore ovarico. Da alloraè cambiato. E oggi questa data ha un significato diverso per lei. Lo racconta in un lungo post condiviso su Instagram in cui racconta che cosa è successo dal quel giorno e come è cambiata la sua. Bianca Balti in ospedale: «Mi hanno operata per un cancro ovarico, ora la chemio.