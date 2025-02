Nba | Oklahoma asfalta Milwaukee Houston ko al Madison Square Garden

Leggi su Sportface.it

vince di 30 contro. 125-96 per i Thunder, che approfittano delle assenze di Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton per rifilare un pesante ko alla squadra di Rivers. Non c’è Jalen Williams e ci pensa Shai Gilgeous-Alexander con 34 punti, 3 rimbalzi e 6 assist in soli 22 minuti sul parquet. Lo seguono Ousmane Dieng e Isaiah Joe con 21 e 18 punti in uscita dalla panchina. 6 punti, 12 rimbalzi e 3 assist per Isaiah Hartenstein. Quintetto d’emergenza per i Bucks con Ryan Rollins (16 punti), Andre Jackson Jr. (10 punti), Chris Livingston (10 punti), Taurean Prince (8 punti) e AJ Green (2 punti) in campo dall’inizio. Denver batte in casa un’ottima New Orleans 125-113. Ennesima tripla doppia per Nikola Jokic, che mette a referto 27 punti, 14 rimbalzi e 10 assist in 36 minuti.