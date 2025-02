Oasport.it - NBA, i risultati della notte (4 febbraio): Nuggets e Thunder senza problemi, Brunson vola e trascina i Knicks

Dieci le partite giocate in unache, al solito, è stata foriera di spettacolo, punti e se vogliamo anche storie da raccontare da una parte all’altra degli States. Andiamo nel dettaglio a scoprire quanto accaduto oltreoceano.Vittoria sul filo di lana per gli Atlanta Hawks (23-27) sui Detroit Pistons (25-25): un 130-132 che porta largamente la firma di Trae Young con i suoi 34 punti, mentre non bastano ai Pistons i 30 con 14 assist di Cade Cunningham. 16’15” in campo per Simone Fontecchio con 4 punti. I Washington Wizards (8-41) battono gli Charlotte Hornets (12-35) per 114-124 con 26 punti di Bilal Coulibaly e 22 di Kyle Kuzma, vanificando la tripla doppia (24-10-10) di Miles Bridges.Al Madison Square Garden i New York(33-17) conquistano un successo di valore sugli Houston Rockets (32-17): nel 124-118 spiccano e non poco i 42 con 10 assist di Jalen, e anche qui c’è una tripla doppia non vittoriosa: quella di Amen Thompson (25-11-11).