Nba, Brunson trascina i Knicks contro Houston, Okc travolgono i Bucks

Dieci le partite di regular season di Nba disputate nella notte. Al Madison Square Garden i New Yorksuperano gliRockets 124-118 grazie ai 42 punti con 10 assist di Jalen. Da segnalare la tripla doppia di Amen Thompson (25-11-11). Netto successo degli Oklahoma City Thunder sui Milwaukeeper 125-96 con Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 34 punti. Troppe comunque le assenze dei(16 i punti per Ryan Rollins).Vittoria quasi a fil di sirena degli Atlanta Hawks sui Detroit Pistons per 132-13o. Molto positiva la prova di Trae Young con 34 punti mentre non bastano ai Pistons i 30 punti (e 14 assist) di Cade Cunningham. Per Simone Fontecchio 4 punti mei suoi 16? in campo. Tirata anche la vittoria degli Indiana Pacers sugli Utah Jazz per 112-111. Sono 22 i punti di Pascal Siakam e 18 di Tyrese Haliburton.