NAYT nuovo fenomeno del rap italiano annuncia il tour estivo. 11 luglio a Lignano Sabbiadoro

Con più di 170 milioni di streams, oltre 1.200.000 ascoltatori mensili su Spotify e oltre mezzo milione di follower sui social network,è ildel cantautorato rape uno tra gli artisti più interessanti della scena musicale nazionale. Classe ’94, all’anagrafe William Mezzanotte,ha dato prova di avere una spiccata capacità di aprire gli occhi e di essere una voce autorevole della sua generazione, cercando in ogni occasione di creare un dialogo costruttivo e un legame con il pubblico.A seguito del successo del suo ultimo album “Lettera Q”, pubblicato lo scorso novembre per Columbia Records/Sony Music Italy, e delnei club in partenza a marzo già completamente soldout da mesi, a grande richiesta11 nuove date estive che lo vedranno protagonista nelle principali rassegne italiane: l’unico concerto nel Triveneto è fissato per venerdì 112025 (inizio concerto ore 21:00) all’Arena Alpe Adria die il concerto si presin da ora l’evento dell’estate 2025 nella scena rap cantautorale.