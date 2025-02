Nave Vespucci torna a Livorno | la più bella del mondo in tour Mediterraneo

Leggi su Corrieretoscano.it

: la piùdelin.Con il grande successo anche di Gedda,Amerigolascia l’Arabia Saudita e si prepara al rientro in Italia pronta aldopo unmondiale lungo due anni che l’ha vista acclamata. Sarà ail 4 giugno 2025, penultima tappa delprima di rientrare a Genova.La piùdelgrande protagonista al Festival di Sanremo firmato Carlo Conti, con collegamento a bordo con l’equipaggio guidato dal comandante Lai dal palco dell’Ariston.Ail gioiello della Marina Militare si era fermato l’ultima volta a giugno 2023 per imbarcare gli allievi dell’Accademia Navale, quindi il primo luglio 2023 era partita da Genova per ilmondiale.Presentato al Villaggio Italia di Gedda ildiAmerigo