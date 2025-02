Quotidiano.net - Nato, Rutte: spendere di più per difesa, "non c'è tempo da perdere"

Milano, 4 febbraio 2025 - "Accolgo con favore i piani della Gran Bretagna per aumentare ulteriormente gli investimenti nella. In un mondo più pericoloso, il 2% non sarà sufficiente per tenerci al sicuro. Dobbiamomolto di più. Dobbiamo anche rifornire le nostre scorte. Non c'èda". Lo ha scritto il segretario generale dellaMarksui social.