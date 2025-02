Quotidiano.net - Natalie Imbruglia compie 50 anni: da "Torn" al successo internazionale

Sembra incredibile che siano già trascorsi oltre 27da quel 27 ottobre 1997, quando un’allora sconosciutaentrò nelle classifiche britche e le note di “” iniziarono a diffondersi in radio, ovunque nel mondo. La cantante spegne 50 candeline: un 2025 che si preannuncia intenso ed estremamente ricco di ispirazione.: la vita e la carriera Il cognomeevoca l’Italia e il viaggio compiuto dal nonno paterno, emigrato dall’Italia in Australia: un legame profondo con le radici mediterranee, sebbenesia cresciuta in Australia. Nata il 4 febbraio 1975 a Sydney, ha appena cinquequando inizia a prendere lezioni di danza jazz, tip tap e balletto. Abbandona la scuola a sediciper cercare fortuna nel mondo dello spettacolo: oltre agli spot pubblicitari, l’esordio è nel ruolo di attrice all’interno della soap opera “Neighbours”, molto seguita in Australia.