Napoli | un mercato di riparazione…

Il mercato di riparazione del Napoli: di seguito un articolo tratto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Via Kvara, dentro Okafor. Rimandato all'estate l'arrivo del grande colpo in attacco, del sostituto dell'attaccante georgiano andato al Psg a inizio gennaio. Fra tutte le squadre in lotta per lo scudetto, quella di Conte è l'unica a indebolirsi. Un mercato scintillante in estate (McTominay, Lukaku, Buongiorno, Gilmour, Neres, Spinazzola), un mercato deprimente in inverno. La cessione di Kvaratskhelia non può essere riempita dall'acquisto di Okafor, una riserva del Milan. Le difficoltà incontrate da Manna sono state tante, ma alla fine a Conte è rimasto meno di quello che aveva".