Calciomercato.it - Napoli, tutti contro De Laurentiis: “Un disastro, vattene!”

Leggi su Calciomercato.it

Il presidente delduramente criticato alla fine del calciomercato, ambiente azzurro in subbuglio: succede di tuttoLa sessione di calciomercato è andata finalmente in archivio, con una ultima giornata che è stata scoppiettante e ha visto diverse società molto attive. 24 ore in cui ha dato segni della sua presenza anche il, anche se non quanto appassionati e addetti ai lavori si aspettassero.De: “Un!” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Un calciomercato che in qualche modo lascia un senso di irrisolto per gli azzurri. Antonio Conte aveva già dato segnali di insofferenza, per quelle che erano le sue aspettative e, a confronto, i dati di fatto e le risultanze concrete. Il tecnico sperava in un mercato diverso, specialmente per quanto concerne la sostituzione di Kvaratskhelia.