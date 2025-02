Napolipiu.com - Napoli, spunta la verità dietro il mancato arrivo di Garnacho

laildi">Il retroscena sulla trattativa sfumata col Manchester United: l’argentino ha rifiutato il trasferimento aumentando le richieste economiche quando l’accordo era vicino.Ilaveva sognato il grande colpo di mercato, ma il sognoè svanito proprio sul più bello. L’edizione odierna de La Repubblica svela i retroscena di una trattativa che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi azzurri.L’esterno del Manchester United era stato individuato da Antonio Conte come il rinforzo ideale per il reparto offensivo partenopeo. Una trattativa portata avanti con determinazione dalla dirigenza azzurra, come conferma il quotidiano: “Prima il corteggiamento inutile per Alejandro, che è stato per un paio di settimane l’erede ‘in pectore’ di Kvaratskhelia”.