Ilnapolista.it - Napoli, sorridono solo le casse del club. La classifica meritava altro sforzo sul mercato (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

ledel. Lasul)Ladello Sport critica ilper ilinvernale.Scrive nell’editoriale di commento alla sessione di gennaio:Conte doveva invece sostituire Kvara, venduto al Psg: un titolare e per qualità il miglior giocatore del. Il tecnico aveva chiesto nomi all’altezza, da Garnacho ad Adeyemi. È arrivato Okafor esubero rossonero. Numericamente potrà servire, ma è chiaro che ilesce indebolito da questa sessione.ledel(riempite con 75 milioni dopo le tante spese estive) molto meno allenatore e tifosi.Anche il centrale di difesa è svanito: troppo alte le richieste viola per Comuzzo e così Marin, che voleva andare via, alla fine è rimasto, vedremo con quale spirito.