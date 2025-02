Ilnapolista.it - Napoli, si pensa già al mercato estivo: Zirkzee, Comuzzo e Sudakov gli osservati speciali (CorSport)

Si è concluso il calciodi gennaio, con ilche ha messo una toppa per la sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ovvero prendendo in prestito (con diritto di riscatto) Noah Okafor dal Milan. La squadra di Antonio Conte sembra però già proiettata al futuro e nel calcioil tecnico chiederà sicuramente ulteriori rinforzi, date le tre competizioni che dovrà sostenere.Asigià al calcio: i possibili nomiFabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport:Ildels’è chiuso con un bilancio negativo soprattutto per la cessione di Kvara, sostituito numericamente con l’arrivo al fotofinish di Okafor, non di certo un titolare del Milan, ma sono entrati nelle casse 70 milioni di euro a cui d’estate dovrebbero aggiungersi gli altri 75 della clausola di Osimhen, valida soltanto per l’estero.