Napoli sarà un super mercato in estate | colpo dalla Premier League!

calcio ultimissime- Comeilestivo del: potrebbe arrivare un!Alla fine, ildelsi è chiuso con l’acquisto di Noah Okafor. Dopo un lungo tira e molla, alla fine è stato lui il tanto attesoin attacco dopo l’addio di Kvaratskhelia. Sicuramente, si tratta di un’opzione non di primo ordine, ma il cambio di strategia del club in corsa è stata evidente: virare su una opzione più “low cost” per riservare all’il max investimento.Nelestivo, così, ilpotrà contare su un vero e proprio tesoretto, composto dal budget ricavatocessione di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain e da quella (non ancora certa) di Osimhen qualora venga pagata la sua clausola rescissoria., i possibili acquisti nelestivoSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, ilavrebbe già qualche idea sul come spendere questi soldi.