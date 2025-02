Ilnapolista.it - Napoli, Okafor è arrivato in città: visite mediche nelle prossime ore (Video)

Leggi su Ilnapolista.it

Noahin questi minuti, è sbarcato all’aeroporto di Capodichino.Lo svizzero si trasferisce in prestito dal Milan fino a fine stagione, con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni.Nelpubblicato da Spazio, ha salutato i tifosi sorridente dichiarando «Forza»; si è successivamente recato nel van che lo porterà a svolgere le.Nel pomeriggio incontrerà i compagni e il tecnico Antonio Conte a Castelvolturno.Noahè a: il nuovo acquisto azzurro è appenainSubito un “Forza” e selfie con i tifosi presenti a Capodichino per il neo calciatore dei partenopei @salvamoroso#SSC#SerieA #Calciomercato ##Spaziopic.twitter.com/dTKoWw0b2J— Spazio(@Spazio) February 4, 2025dovrà rimettersi in forma per ilScrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:È stato ceduto Kvaratskhelia al Psg per 70 milioni, il miglior giocatore del gruppo, ed èNoahin prestito last minute dal Milan per 1,5 milioni, con diritto di riscatto a 23.