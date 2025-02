Terzotemponapoli.com - Napoli, non è stato un mercato invernale da p…AZZI. Anzi

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildi riparazione del: di seguito quanto scritto da Marco Azzi sull’edizione odierna di Repubblica. “Game over, con un attivo record di 75 milioni. La sessionedelsi è conclusa a mezzanotte in punto di ieri e ha dato una risposta inequivocabile sulle priorità stagionali del. Molto più interessato a mettere a posto i suoi conti che a inseguire il sogno concreto del quarto scudetto. A dispetto dell’esaltante primato in classifica – ad appena 15 giornate dalla conclusione del campionato – della squadra di Antonio Conte”. Le uscite dalnel“Il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso infatti di non intaccare nemmeno di un centesimo il tesoro incassato per la clamorosa cessione al Paris Saint Germain di Khvicha Kvaratskhelia.