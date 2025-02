Sport.quotidiano.net - Napoli, mercato senza botti: si chiude con Okafor, tra dubbi e perplessità

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 4 febbraio 2025 - Nella serata di lunedì 3 febbraio è suonato il gong di una sessione diinvernale che per ilè stata insolitamente movimentata. Il fulcro di tutto, inutile girarci attorno, è stato l'addio di Khvicha Kvaratskhelia, inatteso per le tempistiche ma nell'aria fin dall'estate se non addirittura dall'immediato post scudetto. Aurelio De Laurentiis, notoriamente restio a cedere i pezzi da novanta della rosa, ha resistito finché al comando della nave non si è portato Antonio Conte, che fin da giugno ricopre la carica quasi di manager del club partenopeo dettando le linee guida, e forse anche qualcosa di più, dello stesso. Il feeling con il georgiano, in campo e fuori, probabilmente non è mai nato, così come tra l'esterno e la società non sono mai decollate le trattative per il rinnovo.