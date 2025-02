Anteprima24.it - Napoli, la denuncia: “‘Radici invadenti’, monumenti a rischio ma Sos ignorati”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPotrebbero essere le cosiddettela causa dell’incidente alla Guglia dell’Immacolata, che domenica scorsa ha visto cadere al suolo pezzi di marmo, staccatisi dal celebre monumento di piazza del Gesù. A sostenerlo è il comitato civico di Portosalvo, da anni impegnato per la salvaguardia del patrimonio monumentale di. “Leinfestano il monumento e spaccano i marmi” afferma il presidente Antonio Pariante. Non sarebbe un caso isolato. Già negli anni scorsi, il problema generale è stato segnalato dal comitato.”Ma non viene mai risolto – aggiunge Pariante – dagli enti preposti”.Sul sito www.portosalvo.org c’è traccia di appelli lanciati fin dal 2011. Quell’anno si parlava, appunto, “della vegetazione selvaggia’ che campeggia e si accresce sui cornicioni”.