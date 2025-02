Internews24.com - Napoli Inter, calendario a confronto: ecco quante partite giocheranno Inzaghi e Conte prima dello scontro diretto

Leggi su Internews24.com

di Redazioneè lodiretto che potrebbe decidere il campionato,ildella partita al Maradona, il conto alla rovescia è iniziato. Il 2 marzo al Maradona potrebbe andare in scena lodiretto tra le due protagoniste di questa lotta scudetto in Serie A. Così ne parla Libero quest’oggi, confrontando ildi ambo le formazioni. Un brevissimo estratto:– «Quindi valutare il peso deldiventa decisivo perché ci sono delle differenze sostanziali. L’giocherà una partita e trequarti in più rispetto alin questo mese. Non è in assoluto tanto di più ma bisogna considerare due cose: laè che l’ha giocato finora 33contro le 26 dele la seconda è che il recupero a Firenze sarà particolare perché su 74 minuti (più recupero) mentre i quarti di Coppa Italia contro la Lazio sono immediatamente precedenti alla sfida diretta del Maradona, quindi decurteranno i giorni di preparazione della sfida stessa a disposizione dei nerazzurri.