Napoli | dopo il mercato di riparazione Conte…

Ildidel: ora.Di seguito il commento di Mario Zaccaria, presidente dell’USSI Campania, tratto dal sito www.magazine.com. Sarà contento Antonio Conte delinvernale? La domanda è retorica e la risposta è scontata: no! Non può fare salti di gioia l’allenatore se è vero, come è vero, che l’organico, rispetto a quello che aveva a disposizione alla fine del 2024 si è chiaramente e inequivocabilmente indebolito. Lui, invece, aveva chiesto alla Società che venisse sia pur moderatamente rinforzato visto che, almeno in teoria, ci sarebbe stata (e forse c’è ancora) quest’anno la possibilità di vincere lo scudetto. Sfruttando le chiare difficoltà e le carenze di organico di alcune squadre (Juventus, Milan, Atalanta, soltanto per fare qualche nome) che il prossimo anno finiranno sicuramente per rinforzarsi.