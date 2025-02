Tvplay.it - Napoli a rischio sorpasso: i bianconeri pronti al blitz

Si complica un colpo sognato dalper la prossima estate. Isi sono inseriti e puntano a piazzare ilvincente.L’investimento pesante è stato spostato alla prossima estate. Ilinfatti, per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Khvicha Kvaratskhelia, nei giorni scorsi aveva vagliato diverse profili tra cui Alejandro Garnacho, Karim Adeyemi e Allan Saint-Maximin. Gli ostacoli emersi nelle varie trattative, di natura sia economica che burocratica, hanno però spinto gli azzurri a cambiare strategia e a puntare forte sulla voglia di rivalsa di Noah Okafor prelevato dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto.: ial– TvPlay.it (LaPresse)Una soluzione low-cost che, da una parte, consentirà di risolvere temporaneamente la problematica e che, dall’altra, garantirà al club ulteriore tempo per riflettere sulla direzione da seguire al termine dell’attuale stagione.