Mutilazioni genitali femminili | nel mondo 200 milioni di vittime A Roma politici ed esperti a confronto

In occasione della Giornata internazionale contro ledel 6 febbraio, ANGELS Associazione nazionale giovani energie latrici di solidarietà – che dal 2008 si occupa di diritti e cure mediche di donne e bambini – ha organizzato un incontro presso la sala “Europe experience/David Sassoli”, in piazza Venezia, a, nel quale si è discusso con personalità delistituzionale, politico, sociale e della comunicazione di questo terribile crimine contro l’umanità, le cuisono presenti in Italia per via dei flussi migratori.Secondo gli ultimi dati, infatti, ?sono ben 200le donne nelche convivono con una delleesistenti e quattrole bambine che ogni anno rischiano di subirne una. In Italia risiedono circa 90 mila donne mutilate, mentre rischianoclandestine circa quattromila bambine l’anno.