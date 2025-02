Lanotiziagiornale.it - Musk lancia “Make Europe Great Again”, partito l’assalto sovranista all’Ue

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Elon, il magnate sudafricano dietro Tesla, SpaceX e X (ex Twitter), ha deciso di allargare la sua influenza ben oltre la tecnologia. Con il lancio del movimento MEGA (),punta a creare un frontepano, una rete che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici del Vecchio Continente.La nascita di Mega: un franchising politico globaleIl 1° febbraio 2025,ha pubblicato su X un messaggio chiaro: “People of: Join the MEGA movement!”. Il post, rapidamente diventato virale con oltre 60 milioni di visualizzazioni, ha trovato eco tra le frange più estreme della destraa. Ma dietro questo slogan si cela una strategia più complessa, che richiama direttamente il “America” di Donald Trump. MEGA non è solo un omaggio al suo alleato d’oltreoceano ma un tentativo di costruire un’internazionalecapace di minare l’Unionea dall’interno.