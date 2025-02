Internews24.com - Mourinho, critiche e sarcasmo: ecco la stoccata dell’allenatore portoghese al Galatasaray

di Redazionecritica ildopo la partita con il Gaziantesspor:le dichiarazionidel FenerbahçeJosé, attuale allenatore del Fenerbahçe ed ex guida tecnica dell’Inter, ha recentemente criticato l’arbitraggio a favore delnell’ultimo incontro della Super Lig turca contro Gaziantep. Dopo una partita in cui i giallorossi di Turchia hanno vinto con un punteggio di 1-0, lo Special One ha espresso la sua indignazione per un evidente fallo di mano in area che non è stato sanzionato con un rigore. In un post su Instagram, ha ironicamente pubblicato il fermo immagine del fallo di mano non sanzionato dall’arbitro menzionando il “Campionato del Mondo di Pallamano“.LE PAROLE DI: L’ex allenatore dell’Inter ha commentato così sui Instagram: «Nella Coppa del mondo di pallamano che si è conclusa domenica scorsa, il mio Portogallo ha raggiunto brillantemente le semifinali e voglio complimentarmi per questo risultato e per l’impatto che creerà sulle giovanili del nostro Paese».