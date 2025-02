Sololaroma.it - Mourinho attacca il Galatasaray, Icardi: “The Crying One” FOTO

Mattinata di sbornia post mercato per gli italiani e non solo, con il focus delle squadre che torna interamente sulle questioni di campo. Ranieri studia l’11 titolare per affrontare il Milan nel quarto di Coppa Italia di domani, per una Roma che ha in essa uno degli obiettivi stagionali più importanti, ma nel frattempo c’è un ex giallorosso che, al di là del Mediterraneo, non si dà proprio pace. Trattasi di un Josésempre più polemico da quando è iniziata la sua avventura al Fenerbahce l’estate scorsa.Non sono mancate provocazioni nei confronti del campionato turco, ma è con i rivali del suo club che il tecnico portoghese ama scagliarsi. Un nuovo attacco altargato, un post su Instagram con un fermo immagine del tocco di mano di Davidson Sanchez, non ravvisato dall’arbitro, nel match che ieri sera i giallorossi si sono aggiudicati sul campo del Gaziantep, vinto 0-1 con gol di Kutucu.