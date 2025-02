Sport.quotidiano.net - Motogp, Martin: “Nessuna ossessione, ma ho la responsabilità di avere Aprilia sulle spalle”

Bologna, 4 febbraio 2025 – Il numero uno in carena, una moto nuova, il peso ditutta un’azienda a caccia di un sogno.cerca l’ultimo step possibile in Moto gp: avvicinare e battere Ducati. Per farlo ha scelto due ex ducatisti, ovvero Jorge, il campione del mondo in carica, e Marco Bezzecchi, un talento purissimo e offuscato l’anno scorso dal poco feeling con la Ducati 2023. Insomma, Noale pensa in grande e agisce in grande: adesso lo scopo è fornire una moto adeguata a vincere. Jorgeha ormai sconfitto la pressione, ha vinto il suo primo titolo nella top class e si è sbloccato. Adesso è più tranquillo, sa quanto vale e il numero uno ha dato una nuova dimensione. Suo il compito di portare l’intero peso di: “pressione, ora ho una” Fino a qui Jorgeè stato uno dei piloti Ducati, ma non il leader, la punta principale, e infatti per due volte non è stato scelto per la moto ufficiale, prima ‘sconfitto’ da Enea Bastianini e poi da Marc Marquez.