MotoGP, i test di Sepang sono imminenti. Sarà nuovamente monomarca Ducati? Bagnaia e Marquez alla prima vera uscita da “compagni di squadra”

Fra mercoledì 5 e venerdì 7 febbraio, lacomincerà a fare sul serio. L’autodromo di, in Malesia,difatti il palcoscenico dellasessione ufficiale diin vista della stagione 2025. Niente più shake down, ma vere e proprie “prove generali” alle quali farà seguito un’altra tornata di preparazione a Buriram, dove poi scatterà il Mondiale.Cigrande curiosità attorno ai riscontri che potranno essere forniti dtre-giorni malese. Fermo restando che tutti i risultati andranno presi con le proverbiali pinze, veniamo da un 2024 dominato in lungo e in largo da. La Casa di Borgo Panigale ha sbaragliato il campo, tramutando lain una sorta di.L’azienda bolognese ha però perso due pezzi pregiati (Jorge Martin ed Enea Bastianini, trasferitisi rispettivamente all’Aprilia eKtm).